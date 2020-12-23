Правительству РФ дали право самому решать, когда регулировать цены на продукты
Государственная дума приняла закон, позволяющий российскому правительству самостоятельно определять, когда регулировать цены на социально значимые продукты питания. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно закону о торговле, сейчас в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах России на 30% и выше правительство страны имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.
Закон, который приняла Госдума 23 декабря, уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены.
Теперь правительство сможет самостоятельно устанавливать на упомянутые товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.
К социально значимым продуктам относятся говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
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