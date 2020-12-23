Работы по «Северному потоку — 2» в водах Дании начнутся 15 января

Судно «Фортуна» начнет укладку труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании 15 января 2021 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Датское морское управление.

Отмечается, что в работах будут задействованы суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России.

Вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в 200 м., отмечается в сообщении.

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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