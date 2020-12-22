Путин подписал закон о расширении возможностей погашения ипотеки маткапиталом

Российский лидер Владимир Путин подписал во вторник, 22 декабря, федеральный закон, позволяющий направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки, выданной учреждениями, созданными для обеспечения жильем военнослужащих. Данный документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, средства маткапитала можно будет направить на уплату первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение жилья, предоставленным гражданам такими организациями.

Уточняется, что речь идет о тех отношениях, которые возникли с 18 марта 2019 года — с момента вступления в силу закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

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