На ССК «Звезда» поставлена партия кранового оборудования для гидротехнических сооружений

На судостроительный комплекс «Звезда» поставлена очередная крупная партия кранового оборудования грузоподъемностью от 32 до 60 тонн для гидротехнических сооружений судоверфи - три портально-монтажных крана и контейнерный перегружатель.

После разгрузки оборудования начнется его монтаж и пусконаладка. Самым мощным стал контейнерный перегружатель грузоподъёмностью 60 т, оснащённый магнитными траверсами. Он, а также портально-монтажный кран грузоподъёмностью 50 тонн разместят на грузовой набережной верфи для приема тяжелых грузов, поступающих морским путем.

Установка еще двух из прибывших портально-монтажных кранов грузоподъёмностью 50 и 32 тонны позволит завершить комплектование крановым оборудованием достроечной и мелководной набережных. Краны предназначены для выполнения достроечных работ на судах и будут осуществлять разгрузку материалов, необходимых для производственной деятельности верфи.

ССК «Звезда» обладает уникальным парком кранового оборудования различной грузоподъемности и назначения, включая два козловых крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый, оснащенных автоматизированной интеллектуальной системой управления.