Экономисты спрогнозировали тренды 2021 года

Специалисты ведущих экономических вузов России — МГУ, РАНХиГС, РЭШ, РЭУ имени Плеханова, НИУ ВШЭ, а также эксперты рейтинговых агентств АКРА и НКР спрогнозировали ключевые сдвиги в экономике страны в 2021 году, пишут «Известия».

Эксперты пришли к выводу, что речь может идти о трех важных изменениях.

Первое — рост зависимости экономики от государства при снижении его формальной доли в ВВП.

Второе — угасание добывающих секторов и укрепление роли IT-индустрии. Доминирование цифровых платформ, в свою очередь, может привести к обострению конкуренции из-за вхождения агрегаторов в бизнес, для которого они были сформированы, а в ряде случае, и к монополизации традиционных рынков IT-гигантами, считают специалисты.

Третьим изменением они назвали продолжение активной налоговой политики, хотя и более стимулирующего характера. По мнению экспертов, частота изменений спадет, когда стабилизируются или хотя бы приблизятся к плановым значениям основные для правительства показатели, например, доходы населения и демография.

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