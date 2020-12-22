Россияне в период пандемии больше всего боятся потерять работу

Более трети россиян — 37% — на фоне пандемии коронавируса боятся потерять работу, передает ТАСС со ссылкой на результаты проведенного НИУ ВШЭ опроса об отношении россиян к экономическим рискам.

Еще 21% респондентов боятся, что им перестанут выплачиваться зарплаты и пенсии.

В то же время опрос показал, что россияне перестали бояться инфляции и спокойно относятся к росту цен на запланированные крупные покупки. Так, как основной экономический риск «рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги» отметили 17%, а обесценение денежных сбережений — 4%.

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В нем приняли участие 6 тысяч граждан РФ в возрасте от 15 до 72 лет из 59 субъектов страны.

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