Россия останавливает авиасообщение с Великобританией
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря, сообщается на сайте кабмина.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял такое решение из-за обнаружения в Британии нового штамма инфекции.
В сообщении отмечается, что оперштаб изучит ситуацию с мутацией коронавируса, а затем примет дальнейшие решения по этому вопросу.
Там также указано, что Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире.
Ранее Минздрав Британии сообщил о выявлении нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее обычного.
По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новая мутация COVID-19 на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
На этом фоне страны Евросоюза начали прерывать сообщение с Британией.