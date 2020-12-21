Россия останавливает авиасообщение с Великобританией

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря, сообщается на сайте кабмина.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принял такое решение из-за обнаружения в Британии нового штамма инфекции.

В сообщении отмечается, что оперштаб изучит ситуацию с мутацией коронавируса, а затем примет дальнейшие решения по этому вопросу.

Там также указано, что Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса на территории России и в мире.

Ранее Минздрав Британии сообщил о выявлении нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее обычного.

По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новая мутация COVID-19 на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

На этом фоне страны Евросоюза начали прерывать сообщение с Британией.