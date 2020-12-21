В Кремле назвали лучшим ответом на противодействие СП-2 его завершение

Лучшим ответом на санкции США против проекта «Северный поток — 2» будет его завершение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разновидность гибридных военных действий. Вы знаете, наилучшим ответом будет соблюдение и обеспечение интересов Российской Федерации, которые находятся в русле финализации проекта «Северный поток 2», — сказал представитель Кремля.

Ранее заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США продолжат вводить санкции против проекта в надежде помешать его реализации.

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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