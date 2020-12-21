Доллар поднялся выше 75 руб., евро вырос до 91 руб.

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Доллар поднялся почти до 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара вырос до 75,8 рубля, это максимум со 2 декабря.

Также вырос курс евро. Валюта подскочила до 91 рубля впервые с 3 декабря.

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