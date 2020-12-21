Сенат США принял однодневный бюджет страны вслед за конгрессом

Сенат США проголосовал за принятие однодневного бюджета страны, чтобы избежать шатдауна. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данное продление было поддержано единогласно.

Соответствующее решение дает законодателям больше времени для принятия финальных корректировок по итоговому проекту бюджета страны.

Палата представителей конгресса США уже также поддержала однодневный бюджет. Предполагается, что действующий президент США Дональд Трамп подпишет документ до 23.59 воскресенья, 20 декабря (08.00 по мск).

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