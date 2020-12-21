Почти треть сотрудников в РФ жалуется на снижение доходов в 2020 году

Почти треть трудоустроенных россиян жалуется на снижение своих доходов в 2020 году. Об этом сообщает РБК.

Согласно исследованию международной рекрутинговой компании Hays, таких сотрудников в России среди опрошенных оказалось 32%.

При этом 15% респондентов заявили, что их доходы сократились на 21%. В свою очередь у 8% опрошенных этот показатель составил 11% — 20%.

Кроме того, 38% участников исследования заявили, что их объем доходов не изменился, а 30% отметили, что их доходы наоборот выросли.

Среди опрошенных работодателей 24% заявили, что снизили зарплаты своих сотрудников, а 34% — увеличили. Также 42% респондентов среди работодателей не изменили уровень дохода своих сотрудников.

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