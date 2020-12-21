Палата представителей утвердила однодневный бюджет США

Палата представителей конгресса США приняла проект бюджета страны сроком на один день. Об этом сообщает РИА «Новости»/

Данное решение о принятии временного бюджета было реализовано для избежания шатдауна.

Ожидается, что действующий президент США Дональд Трамп подпишет документ до 23.59 воскресенья, 20 декабря (08.00 по мск).

Соответствующая отсрочка даст конгрессу США возможность принять финальное решение по сделке по бюджету страны.

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