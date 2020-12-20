Дерипаска усомнился в возвращении к «нормальной жизни» до 2023 года

Бизнесмен Олег Дерипаска не уверен, что люди смогут вернуться к привычной жизни раньше 2023 года. Об этом он написал в Telegram.

Комментируя прогнозы экспертов и чиновников о том, что пандемия может закончиться в ближайшие месяцы, Дерипаска отметил, что есть задачи, которые необходимо решить для устранения угрозы распространение коронавируса.

«Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование», — перечислил бизнесмен.

По его словам, человечеству еще предстоит «наступать на грабли» на пути освобождения от пандемии.

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023», — считает Дерипаска.

За последние сутки в России выявили 28 948 новых случаев коронавируса. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 2 848 377 жителей России, вылечились 2 275 657, скончались 50 858.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин оценил работу системы здравоохранения в России во время пандемии

— Онищенко считает ситуацию с коронавирусом в России управляемой

— Россия пока не принимала решений о закрытии авиасообщения с Великобританией