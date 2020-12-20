Литва вслед за другими странами задумалась о приостановке авиасообщения с Британией

Правительство Литвы обдумывает возможную приостановку авиасообщения с Великобританией из-за нового варианта коронавируса, зафиксированного в королевстве. Об этом в воскресенье в эфире литовского национального радио LRT сообщил министр транспорта и коммуникаций балтийской республики Марюс Скуодис.

Он вместе с премьер-министром Ингридой Шимоните и ее командой продумывают меры, которые должны помочь стране справиться со сложной ситуацией. В числе рассматриваемых вариантов — временная приостановка сообщения с Британией или массовое тестирование на коронавирус всех прибывших в страну.

Скуодис добавил, что свое решение Литва должна координировать с Польшей и Латвией, так как только общими усилиями можно получить хороший результат.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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