Россия увеличит товарооборот с Саудовской Аравией до $5 млрд

Россия и Саудовская Аравия намерены увеличить объем товарооборота до $5 млрд за ближайшие четыре года, заявил представитель вице-премьера Александра Новака. Об этом сообщает ТАСС.

«Главным совместным ориентиром на сегодня остается цель довести объем товарооборота до $5 млрд к 2024 году», – привел представитель вице-премьера слова Новака.

По словам представителя, вице-премьер отметил позитивную динамику двусторонней торговли в последние годы. Так, в 2019 году взаимный товарооборот России и Саудовской Аравии увеличился на 58% и достиг $1,7 млрд. Кроме того, объем товарооборота в период с января по октябрь 2020 года также вырос на 4%, несмотря на неблагоприятную внешнюю ситуацию.

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