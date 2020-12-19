Россия и Саудовская Аравия подпишут дорожную карту по сотрудничеству

Россия и Саудовская Аравия в первой половине 2021 года планируют подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Российский министр рассказал, что на встрече с коллегой из Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде стороны договорились подписать дорожную карту в течение первого полугодия 2021 года.

Он уточнил, что эта дорожная карта уже подготовлена.

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