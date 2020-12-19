Названы самые популярные зарубежные авианаправления у россиян

Наиболее популярными зарубежными авианаправлениями из России в 2020 году стали Узбекистан, Армения и Киргизия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Также востребованными маршрутами стали Турция, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Германия.

Отмечается, что спрос даже по самым популярным направлениям существенно сократился в этом году.

«Из топ-10 наименее снизился спрос на перелеты в Турцию. Страна начала принимать россиян в августе и стала первой альтернативой отечественным морским курортам. Но все равно даже в Турцию отправилось на 40-45% россиян меньше, чем год назад», — говорится в исследовании.

При этом средняя стоимость авиабилета в ближнее зарубежье выросла на 6%, до 11,7 тыс. рублей в одну сторону. В Европу цена поднялась на 9%, до 14,8 тыс. рублей.

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