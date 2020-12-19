ЦБ: Цифровой рубль не повлияет на кредитные и депозитные ставки в РФ

Цифровой рубль в случае принятия решения о его введении не повлияет на кредитные и депозитные ставки в РФ. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные ставки и депозитные ставки будут такими же — как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, с нашей денежно-кредитной политикой», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, введение цифрового рубля может привести к повышению процентных ставок в среднем на 0,5%. Такое мнение высказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

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