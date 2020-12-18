Минторг США снова ввел санкции против России

Минторг США ввел новые санкции против России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ американского правительства.

Ограничения введены в отношении двух российских компаний: Космос Комплект» и «Совтест Комп».

Кроме того, в санкционный список вошел россиянин Ильяс Сабиров.

Как отмечается в документе, санкции введены против компаний и лиц, которые причастны к деятельности, противоречащей безопасности и политике США.

Помимо российских физических и юридических лиц, Вашингтон ввел ограничения против Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний.