Минторг США снова ввел санкции против России
Валерия Исполатова
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Минторг США ввел новые санкции против России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ американского правительства.
Ограничения введены в отношении двух российских компаний: Космос Комплект» и «Совтест Комп».
Кроме того, в санкционный список вошел россиянин Ильяс Сабиров.
Как отмечается в документе, санкции введены против компаний и лиц, которые причастны к деятельности, противоречащей безопасности и политике США.
Помимо российских физических и юридических лиц, Вашингтон ввел ограничения против Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний.