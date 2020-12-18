США ввели новые санкции против российских компаний

Министерство коммерции США ввело новые санкции против России, сообщает РИА «Новости».

В санкционный перечень вошли российские компании «Космос Комплект», «Совтест Комп», а также гражданин России Ильяс Сабиров.

Как отмечается, ограничения направлены против лиц и компаний, которые якобы вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам Вашингтона в международной политике.

Ранее Минфин США ввел санкции против России по обвинению в нарушении прав человека.