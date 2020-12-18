В ГД предложили ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах до 20%
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с преимущественно российской аудиторией, сообщает ТАСС.
Автором инициативы стал депутат ГД Антон Горелкин.
Согласно документу, иностранная доля в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса может быть выше 20% только при условии согласования с правительственной комиссией.
Горелкин пояснил, что законопроект разработан, чтобы крупные зарубежные игроки не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров.
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