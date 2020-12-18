В ГД предложили ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах до 20%

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей более 20% в аудиовизуальных сервисах с преимущественно российской аудиторией, сообщает ТАСС.

Автором инициативы стал депутат ГД Антон Горелкин.

Согласно документу, иностранная доля в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса может быть выше 20% только при условии согласования с правительственной комиссией.

Горелкин пояснил, что законопроект разработан, чтобы крупные зарубежные игроки не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума приняла закон о запрете россиянам перевозить более 200 сигарет

— В Госдуме учли предложения общественников и журналистов по регламентации митингов

— В правительстве поддержали законопроект о президентских сроках