Азербайджан закрывает сухопутную границу с РФ из-за пандемии

Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанское посольство в Москве.

Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом в обеих странах, а также жесткие карантинные меры в республике.

Как рассказали в диппредставительстве, границы будут закрыты до 1 марта 2021 года.

Граждан Азербайджана посольство призвало воздержаться от пересечения границы через Дагестан.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч.