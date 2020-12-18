Азербайджан закрывает сухопутную границу с РФ из-за пандемии
Валерия Исполатова
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Азербайджан закрывает сухопутную границу с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанское посольство в Москве.
Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом в обеих странах, а также жесткие карантинные меры в республике.
Как рассказали в диппредставительстве, границы будут закрыты до 1 марта 2021 года.
Граждан Азербайджана посольство призвало воздержаться от пересечения границы через Дагестан.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане число заражений коронавирусом превысило 100 тысяч.