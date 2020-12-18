Росстат рассказал о ситуации с безработицей

Безработица в России в ноябре текущего года уменьшилась и достигла отметки в 6,1%. Об этом следует из данных Росстата, которые приводит РИА «Новости».

Ведомство, ссылаясь на предварительные итоги выборочного обследования рабочей силы, отмечает, что в прошлом месяце 4,6 млн человек в возрасте 15 лет и старше (6,1% рабочей силы) классифицировались как безработные.

По данным Росстата, общая численность безработных в ноябре по сравнению с октябрем снизилась до 4,616 млн человек с 4,694 млн. Снижение числа безработных в предыдущем месяце составило 78 тыс.

Ранее сообщалось, что в сентябре и октябре данный показатель составлял 6,3%.

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