Росстат: в России выросли реальные зарплаты

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в РФ в октябре 2020 года выросла на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 49 539 руб., говорится в докладе Росстата.

По сравнению с сентябрем 2019 года реальные зарплаты в РФ в октябре уменьшились на 0,2%. В январе-октябре они выросли на 2,4% в годовом выражении.

Стоит отметить, что реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что реальные зарплаты в 2020 году вырастут на 1,5%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван регион с самой короткой рабочей неделей в России

— В России одобрена новая методика расчета МРОТ

— Прожиточный минимум в Москве вырос на 188 рублей