ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Елизавета Мележенкова
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Как отмечается, решение оставить ставку неизменной связано с высокой неоднородностью нынешних тенденций в экономике и динамике цен.
В своей публикации банк добавил, что оценит дальнейшее развитие ситуации и возможный потенциал дополнительного снижения ключевой ставки.
До этого Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% в сентябре.
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