ЦБ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Как отмечается, решение оставить ставку неизменной связано с высокой неоднородностью нынешних тенденций в экономике и динамике цен.

В своей публикации банк добавил, что оценит дальнейшее развитие ситуации и возможный потенциал дополнительного снижения ключевой ставки.

До этого Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% в сентябре.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

— Экономист спрогнозировал дальнейшее изменение ставки ЦБ