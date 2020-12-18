Срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» вновь перенесен

Перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту «Мир» продлен до 1 июля 2021 года. Об этом свидетельствует информационное письмо Центрального банка России, пишет РИА «Новости».

До этого данная процедура уже дважды продлевалась. Сначала до 1 октября, затем до конца текущего года. Изначально процесс перевода пенсий на карту «Мир» должен был завершиться до 1 июля этого года.

Регулятор также рекомендовал банкам наладить дистанционное взаимодействие с клиентами, получающими пенсии и соцвыплаты на платежные карт. Банки будут должны организовать выпуск и доставить им национальные платежные инструменты.

Клиентам, у которых срок действия платежных карт истекает в ближайшее время рекомендуется получить новую карту до 1 июля 2021 года.

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