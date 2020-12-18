Мишустин подписал документы по новогодним выплатам детям

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 18 декабря два документа по финансированию выплат для семей с детьми до семи лет включительно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим на эти цели более 73,5 миллиардов рублей», — сказал председатель правительства на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин уточнил, что выплаты получат почти 15 миллионов детей. Он отметил, что важно перечислить эти средства оперативно, чтобы граждане смогли ими воспользоваться к новогодним праздникам.

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