«Ъ»: российские компании рассказали о сложностях при экспорте пшеницы

В России начались трудности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Так, грузы для досмотра на таможне задерживают на срок до десяти дней. Кроме того, служба затягивает оформление документов.

Уточняется, что сложности есть при отправке зерна по железной дороге в сторону Прибалтики, а также в сторону южных портов.

Как отмечается, затруднения связаны с объявлением квоты и пошлины на экспорт зерна, которые начнут действовать 15 февраля грядущего года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны. Документы предполагают ряд мер, в том числе введение тарифной квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

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