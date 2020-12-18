Ленобласть объявила 31 декабря выходным для бюджетников
Карина Казанцева
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Правительство Ленинградской области объявило 31 декабря выходным для работников бюджетной сферы. Об этом сообщается в Telegram администрации региона.
«Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесен с четверга 31 декабря на субботу, 26 декабря», — отметили власти.
Руководителям других организаций рекомендовано также перенести рабочий день.
Ранее власти более 30 субъектов приняли аналогичное решение.
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