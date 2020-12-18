РБК: сменился собственник трубоукладчика «Северного потока — 2»

Задействованное в постройке российского трубопровода «Северный поток — 2» трубоукладочное судно «Фортуна» сменило собственника. Об этом пишет РБК со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС).

Так, владельцем трубоукладчика была ООО «Универсальная транспортная группа», теперь же им стало ООО «КВТ-Рус», которое специализируется на предоставлении услуг по перевозкам и деятельности морского грузового транспорта.

Дата смены собственника в записи реестра не уточняется. Отмечается, что смена владельца спровоцирована заявлениями США о намерении ужесточить санкции в отношении газопровода.

Ранее заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США продолжат вводить санкции против проекта в надежде помешать его реализации.

Реализация «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.