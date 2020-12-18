В Магаданской области 31 декабря будет выходным днем

Губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил 31 декабря выходным днем, 26 декабря будет рабочим днем. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, 10 тысяч жителей региона, 72,3%, проголосовали за то, чтобы последний день года стал нерабочим.

«По моему поручению также внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры, что особенно порадует детей в новогодние каникулы», — уточнил.

При этом он отметил, что в регионе будут действовать все заведения, которые были открыты весной текущего года. Однако заведения общественного питания будут работать строго до 22.00.

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