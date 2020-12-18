В Магаданской области 31 декабря будет выходным днем

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Губернатор Магаданской области Сергей Носов объявил 31 декабря выходным днем, 26 декабря будет рабочим днем. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, 10 тысяч жителей региона, 72,3%, проголосовали за то, чтобы последний день года стал нерабочим.

«По моему поручению также внесены дополнительные изменения в постановление, разрешающие работу театров и учреждений культуры, что особенно порадует детей в новогодние каникулы», — уточнил.

При этом он отметил, что в регионе будут действовать все заведения, которые были открыты весной текущего года. Однако заведения общественного питания будут работать строго до 22.00.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Врио главы Мордовии объявил 31 декабря нерабочим днем

В Бурятии объявили 31 декабря выходным днем

В Забайкалье 31 декабря объявили нерабочим днем