Трубоукладчик «Северного потока — 2» сменил владельца

Баржа «Фортуна», приступившая к строительству участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, сменила владельца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российский международный реестр судов (РМРС).

В соответствии с записью в реестре, владельцем судна теперь является ООО «КВТ-Рус». Ранее баржей владело ООО «Универсальная транспортная группа», которое ранее приобрело судно у гонконгской компании Strategic Mileage, указано в сообщении.

Смена владельца произошла на фоне заявлений США о намерении ужесточить санкции в отношении газопровода.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно-трубоукладчик «Фортуна» начало укладку недостроенного участка «Северного потока – 2» в водах Германии.

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