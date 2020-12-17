Coca-Cola сократит количество рабочих мест в США

Американская компания Coca-Cola намерена сократить количество рабочих мест в США. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным СМИ, производитель напитков намерен снизить общее число рабочих мест на производствах по всему миру на 2,2 тысячи. При этом чуть больше половины из них планируют сократить в США. Издание добавило, что это является 12% сотрудников от всего штата филиала в США.

Газета отмечает, что причиной такого решения стала продолжающаяся пандемия коронавируса SARS-CoV-2, которая «ускоряет меры компании по реструктуризации».

СМИ уточняет, что Coca-Cola вынуждена сократить расходы на фоне закрытия ресторанов, баров и кинотеатров, что повлияло на продажи напитков.

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