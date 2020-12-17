В РФ на амбулаторное лечение COVID-19 выделили 2,78 млрд рублей

Российское правительство выделило почти 2,8 млрд руб. на лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансовые средства были выделены кабмином для приобретения лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении.

Ожидается, что лекарствами будут обеспечены свыше 353,9 тыс. пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 74,5 млн заболевших, свыше 52,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ситуация изменится»: Путин дал прогноз по пандемии коронавируса

— Торопиться не надо: почему не всем можно прививаться от COVID-19

— Гинцбург оценил слова Путина о планах создать «лайт-вакцину» от COVID-19