Путин подписал указ о выплатах по 5 тыс. рублей на детей до восьми лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах для семей с детьми, сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, семьям с детьми в возрасте до восьми лет будет выплачено по 5 тыс. руб. на каждого такого ребенка.

Указом президент поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этой меры.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что власти планируют сделать «небольшой, скромный» подарок детям к Новому году — дополнительные выплаты на каждого ребенка до семи лет включительно.