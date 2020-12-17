Поддержка семей с детьми может усилиться с нового года

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми в новом году может быть увеличена до одного прожиточного минимума на ребенка.

Это произойдет в случае, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека, уточнил российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин подчеркнул, что в России выстроена программа поддержки семей с детьми в возрасте до 7 лет. Так, для разных категорий семей предусмотрены отдельные нормативы по выплатам. Речь идет о разных мерах для семей с детьми от 0 до 1,5 лет; от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Например, если в семье с детьми в возрасте от 3 до 7 лет не дотягивают до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то им выплачивают сумму в размере половины прожиточного минимума на каждого ребенка.