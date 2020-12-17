Путин ожидает восстановления экономики к концу 2021 года

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что экономика восстановится к концу 2021 года — началу 2022 года. Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, выход из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро удастся преодолеть пандемию и снять ограничения.

«Что касается экономики, то, по разным оценкам, по разным подсчетам, где-то на конец 2021 года — первый квартал 2022 года мы все эти проблемы преодолеем. В следующем году мы уже рассчитываем выйти на позитивные тенденции ВВП», — заявил глава государства.

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