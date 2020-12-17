Путин заявил, что «Северный поток — 2» выгоден Европе и Германии

«Северный поток — 2» выгоден Европе и Германии, отвечает их интересам, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

«Северный поток — 2» почти завершен и российская сторона надеется закончить данный проект, сказал президент.

Он отметил, что политическое руководство ФРГ старается не вмешиваться в проект, но считает, что он должен быть реализован.

Путин также выразил надежду на то, что новая администрация США не будет давить на европейских партнеров из-за «Северного потока — 2» и будет действовать в честной конкуренции.

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