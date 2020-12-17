Путин: у вузов нет «жирка», чтобы снижать плату за обучение

Высшие учебные заведения не имеют «жирка», поэтому не имеют возможности снизить оплату за обучение в онлайн-формате, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

«У высших учебных заведений нет жирка, чтобы снижать плату за обучение в онлайн... или нам нужно будет закрыть некоторые учебные заведения», — сказал глава государства.

Если у некоторых вузов есть возможности «поиграть финансами», то можно пойти на определенное снижение оплаты за онлайн-образование, добавил Путин.

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