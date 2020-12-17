Путин ответил на вопрос «Где деньги, выделенные на больных коронавирусом?»

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос жителей Рязанской области, которые поинтересовались, где деньги, выделенные на больных коронавирусом, и почему они лечатся за свой счет.

«Где деньги? Вот это меня тоже очень интересует», — начал президент.

Путин отметил, что 10 млрд рублей ушло в регионы, чтобы оперативно реагировать на все нерешенные вопросы и на закупку средств индивидуальной защиты, подготовку лечебных заведений и учреждений для борьбы с коронавирусом. Еще 5 млрд рублей выделили, чтобы бесплатно выдавать лекарства людям, которые лечатся от коронавируса дома.

«Что касается Рязанской области, знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в область перечислены. Почему там до сих пор не дают людям эти лекарственные препараты не понятно. Будем с этим разбираться», — добавил Путин.

Глава государства рассказал, что порядок получения препаратов следующий: обращение в поликлинику, подтверждение диагноза в поликлинике, а затем выдача необходимых лекарственных препаратов.

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