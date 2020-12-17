Путин дал прогноз о падении реальных доходов россиян
Бернст Ю.
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Падение реальных доходов в России в этом году составит около 3%, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Уровень безработицы в начале 2020 года был на уровне 4,7, сейчас вырос до 6,3%, сказал глава государства.
Он добавил, что все, что сейчас делается в стране по поддержке экономики и пострадавших отраслей, связано напрямую с поддержанием рабочих мест.
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