Рубль дорожает к доллару в начале торгов

Курс рубля в четверг утром, 17 декабря, растет к доллару и почти стабилен к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск четверга уменьшался на 31 коп. — до 73,03 руб., курс евро — на 2 коп., до 89,37 рубля.

Курс евро на форексе увеличивается на 0,31% — до $1,2235.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent повышается в цене на 1,25% - до $51,72 за баррель.

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