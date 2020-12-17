В США заявили о намерении вводить санкции до остановки «Северного потока — 2»

Заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что США продолжат вводить санкции против проекта «Северный поток — 2» в надежде помешать его реализации. Об этом пишет ТАСС.

При этом он отметил, что США не хотят вводить ограничительные меры, однако будут это делать, поскольку данный механизм работает.

Робинсон считает, что остановка проекта в будущем поможет наладить отношения между США и Россией, а также приостановит желание второй «продвигать свои геополитические интересы».

Он добавил, что для нормализации взаимодействия с Россией необходимо сдержать ее «враждебное влияние», остановив строительство трубопровода.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.