Юрист объяснила, почему россиянам нужно погасить долги до Нового года

Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева посоветовала россиянам рассчитаться со всеми долгами в 2020 году, так как c 1 января 2021 года время введенных из-за пандемии коронавируса послаблений закончится и приставы смогут снова взыскивать задолженности, в том числе прямо из зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она объяснила, что в конце декабря истекает время действия послаблений для заемщиков. Ранее реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежа можно было тем, кто понес значительное сокращение доходов или заболел COVID-19.

Зайцева напомнила, что 31 декабря истекает срок действия и других льгот, введенных из-за коронавируса. Так, с 1 января перестанет действовать временный порядок регистрации безработных граждан, а также выплаты пособия по безработице.

Кроме того, прекращает действовать временный порядок признания семей нуждающимися, а граждан — малоимущими. Ранее он применялся при утверждении субсидий на оплату счетов ЖКХ и начислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. Таким образом, часть семей, которые могут получить выплату сейчас, в следующем году уже потеряют на нее право, предупредила юрист.