В США заявили, что их санкции должны помешать запуску «Северного потока — 2»

Сенатор Тед Круз от Республиканской партии рассчитывает, что новые санкции в отношении проекта «Северный поток — 2» в ближайшее время вступят в силу, а также они смогут помешать его реализации, передает РИА «Новости».

По его словам, вторая волна санкций направлена на операции по строительству газопровода, затрагивает процесс сертификации и страховые компании. Республиканец отметил, что вторая волна ограничительных мер была подготовлена «с хирургической точностью» так, чтобы не допустить завершения строительства газопровода. Круз указал, что это является «определенным сигналом» для всех международных инвесторов.

«Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ», — сказал он.

Сенатор добавил, что «вторая волна санкций» в ближайшее время «будет подписана», так как уже прошла одобрение обеих палат Конгресса США.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что судно-трубоукладчик «Фортуна» начало укладку недостроенного участка «Северного потока – 2» в водах Германии.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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