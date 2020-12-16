ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25%
Карина Казанцева
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Федеральная резервная система (ФРС) США на последнем заседании в 2020 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, сообщается на сайте регулятора.
«Комитет... ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%», — говорится в сообщении.
Также ФРС снизила прогноз безработицы с 7,6% до 6,7%.
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