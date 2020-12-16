Госдума приняла законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления
Валерия Исполатова
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Госдума приняла законопроект о введении административных штрафов для госслужащих за оскорбление граждан, передает ТАСС.
Согласно документу, за оскорбление гражданина госслужащим грозит штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., за повторное нарушение — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.
Инициатива также приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает существенный штраф за клевету для юридических лиц.
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