Минсельхоз назвал сроки снижения цен на сахар и масло
Валерия Исполатова
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Цены на сахар и подсолнечное масло снизятся в течение ближайших пяти дней. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, передает РИА «Новости».
По его словам, сахар-песок будет стоить 36 руб. за килограмм, а подсолнечное масло — 95 руб. за литр.
Министр отметил, что данные меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны.
Одно их них касается заключения специальных соглашений между производителями и торговыми сетями о фиксации цен на определенные виды товаров.