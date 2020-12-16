Минсельхоз назвал сроки снижения цен на сахар и масло

Цены на сахар и подсолнечное масло снизятся в течение ближайших пяти дней. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, передает РИА «Новости».

По его словам, сахар-песок будет стоить 36 руб. за килограмм, а подсолнечное масло — 95 руб. за литр.

Министр отметил, что данные меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления, направленные на стабилизацию ситуации на рынке продовольствия страны.

Одно их них касается заключения специальных соглашений между производителями и торговыми сетями о фиксации цен на определенные виды товаров.