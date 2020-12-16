Власти Цюриха призвали приостановить секс-услуги из-за коронавируса

Правительственный совет кантона Цюрих предложил федеральному правительству Швейцарии приостановить работу горнолыжных курортов и секс-услуги, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Больницы в кантоне Цюрих вряд ли способны обслуживать дополнительных пациентов», — говорится в заявлении.

Власти также призвали граждан соблюдать санитарные меры и ограничить контакты с другими людьми. По убеждению совета, это единственный способ уменьшить распространение вируса.

На прошлой неделе Швейцария усилила ограничения по коронавирусу. С 12 декабря действует комендантский час для магазинов и ресторанов, запрещены публичные мероприятия.

В стране коронавирусом заразились 394 453, выздоровели 311 500, погибли 6 316 человек.

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