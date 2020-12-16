ПСБ станет зарплатным банком ещё для 80 предприятий ГК «Роскосмос»

Более 80 предприятий ГК «Роскосмос» подписали с ПСБ договоры по обслуживанию сотрудников в рамках зарплатного проекта.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru», в ближайшее время зарплатные карты ПСБ станут доступны более 50 000 сотрудников госкорпорации.

Каждый сотрудник ГК «Роскосмос» с картой от ПСБ будет иметь возможность без комиссий оплачивать коммунальные и другие услуги, бесплатно совершать переводы через систему быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц в другие банки, без процентов снимать наличные в банкоматах любых банков на территории РФ.

Еще одним важным преимуществом зарплатной карты является возможность выбора необходимого клиенту ежемесячного бонуса. Держатель карты может получать 5% годовых на остаток по карте или повышенный кешбэк до 7% по трем выбранным категориям товаров, плюс 1% кешбэка за все остальные покупки. А для держателей карт «Мир» предусмотрен кешбэк до 20% за покупки в магазинах партнеров платежной системы «Мир».

С такими условиями работники предприятий могут бесплатно выпустить до 4 дополнительных карт для себя и членов своих семей.

Более того, любой желающий сотрудник ГК «Роскосмос» может улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись специальными ипотечными программами со сниженными ставками.